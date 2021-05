Ayu Dewi Blokir Instagram Melaney Ricardo, Hampir Dikirim Karangan Bunga

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pengakuan mengejutkan Ayu Dewi yang sempat terlibat perang dingin dengan sang sahabat, Melaney Ricardo.

Dua personel geng menteri ceria, Ayu Dewi dan Melaney Ricardo ternyata sempat berseteru.

Istri Regi Datau mengaku kala itu tak bisa berpikir jernih ketika menyelesaikan masalah.

Kendati demikian tak diketahui dengan pasti alasan keduanya saling diam.

"Cuma memang waktu itu juga gue belum dikondisi yang fit banget buat mikir clear."

Saksikan berita Youtube video Ayu Dewi selengkapnya di bawah ini.

"Anything happen to us baru bisa lo ketawain setelah lama," kata Ayu Dewi.

Meski begitu, Ayu Dewi bersyukur sudah bisa melewati kejadian di masa lalunya itu.

Bahkan ia telah memaafkan Melaney Ricardo walaupun membutuhkan waktu yang lama.

"Tapi ya Alhamdulillah gue berhasil melewati momen-momen itu jadi gue ngerasa lo nggak bermaksud apa-apa," tuturnya.