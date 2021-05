Chord dan Lirik Lagu Dalan Lurus MP3 Hendra Kumbara Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Dalan Lurus dinyanyikan Hendra Kumbara.

CHORD G

Intro : Em D G

Em D G

B Em D A/C#

C Am B

C B Em

saben lewat dalan iki..

Em D G

mak tratap rasaning ati..

B

senajan mung sedelo

Em D A/C#

senajan sak ke..depan moto

C Am B

rasane loro neng ati gelo..

C B Em

saben mlaku turut dalan

Em D G

rasane tansah kelingan..

B

aku wis rumongso

Em D A/C#

pancen dudu.. sopo-sopo..

C B

sing aku iso mung usaha lan..

Em E

ndungo..

Reff :

Am D

ora ono liyo sing neng njero dodo..

G C

yo mung siji.. tak patri neng njero ati..

Am

ra bakal berpaling..

B Em E

mung jenengmu sing tak eling-eling..

Am D

raono liyane sing iso nggantekke..

G C

yen mung gebyare ndunyo lan sak isine..

Am

tulus lan percoyo..

B Em

dalan lurus marang sing Kuoso..