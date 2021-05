Chord dan Lirik Lagu Semenjak Ada Dirimu MP3 Andity Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Semenjak Ada Dirimu dinyanyikan Andity.

[intro]

F A# 5x

F A#

tak pernah kuduga

F A#

semuanya berubah

F A#

saat kau memandangku

F A#

bergetar hati ini

A# C Dm C Am

kau berikan harapan tentang

A# C

warna warni hariku

[Reff 1]

A# Am

semenjak ada dirimu

Gm F

dunia terasa indahnya

A# Am

semenjak kau ada disini

Gm F

kumampu melupakannya