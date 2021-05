Harga Produk Pixy Make It Glow Decorative di Tokopedia 2021

Tokopedia/Pixy Official Store

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Ada kabar gembira untuk kamu pencinta produk kosmetik, berikut harga produk kosmetik pixy yang ada di Tokopedia.

Kali ini akan dibahas terkait harga produk Pixy Make It Glow Decorative, salah satunya adalah produk lips.

Lipstik dengan tekstur yang lembut dan formula yang ringan serta memiliki coverage tinggi dengan hasil akhir satin matte.

Ujung yang kecil dapat dengan mudah membentuk garis , membuat kesan penuh pada bibir.

Berikut daftar produk Pixy Make It Glow Decorative di Tokopedia 2021:

1. PIXY Crayonttention Brown This Way 10 - Make It Glow Lip Crayon

Lipstik ini memiliki varian 10 warna yang berbeda.

Harga Rp 95 ribu.