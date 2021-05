Chord dan Lirik Lagu Ku Mohon MP3 Afgan Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ku Mohon dinyanyikan Afgan.

Simak juga, lirik lagu Ku Mohon dan video Ku Mohon.

Dengarkan, lagu Ku Mohon MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Ku Mohon

Berikut, lirik Ku Mohon serta chord Ku Mohon dalam Afgan MP3.

Intro : Cm Fm Bb D# Bb-D

Cm Fm Bb G-B

Bm Fm

Setiap hari ku

Bb D# Bb-D

Mohon agar kau senantiasa

Cm Fm Bb

Memberiku ketenangan

D# Bb-D

Dalam hati kekuatan

C Fm

Menempuhi segala

Bb D# Bb-D Cm

Dugaan yang mencabar ini

G# Gm Fm G

Pasti punya artinya

Cm Fm

Kau beriku harapan

Bb D# Bb-D

Menjawab segala persoalan

Cm Fm Bb

Hadapi semua dalam tenang

D# Bb-D

Dengan merasa kesyukuran

C Fm

Ku doa kau selalu

Bb D# Bb-D Cm

Mengawasi gerak-gerikku

Bb G# Bb C

Berkatilah ku perlu rahmat dariMu

C

Oh Tuhan

F Em E-G# Am G

Terangkan hati dalam sanubariku

F Em Sm Dm G

Untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran ini

C

Oh Tuhan

Em Am G D-F#

Ku berserah segalanya kepadaMu

A Em Am

Agar jiwaku tenang

Dm G C

Dengan bimbinganMu selalu

Cm Fm Bb D# Bb-D

Ada kala ku merasa hidup ini seperti kaca

Cm Fm

Jikalau tak bersabar

Bb D# Bb-D

Hancur berderailah akhirnya

C Fm Bb D# Bb-D Cm

Tabahkanlah hatiku melalui semua itu ooh..

Bb G# Bb

Kuatkanlah (kuatkanlah) jagakanlah diriku