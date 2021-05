Chord dan Lirik Lagu Seamin Tak Seiman MP3 Mahen Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Seamin Tak Seiman dinyanyikan Mahen.

lirik lagu Seamin Tak Seiman

Dengarkan, lagu Seamin Tak Seiman MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Seamin Tak Seiman

lirik Seamin Tak Seiman serta chord Seamin Tak Seiman dalam Mahen MP3.

Intro :

G D/F# Em D C..

C D

salahkah.. hatiku..

Em D Bm

jatuh hati pada dirimu..

C D

oh Tuhan.. ternyata..

Em D

hanya tak mungkin kan tersatukan..

C

kita adalah..

Bm

ketidak mungkinan yang selalu ku

C Em D

semogakan.. ditemukan namun salah..

Reff :

Em C G D/F#

cinta menyatukan kita yang tak sama..

Em C G

aku yang mengadah dan tangan

D/F#

yang kau genggam..

Em C G D/F#

berjalan salah berhenti pun tak mudah..

Am Bm D

apakah kita salah..?

Int. G D/F# Em D

ho woo.. hoo.. aa..

C D

satu hal.. yang ku tau..

Em D Bm

kita seamin tak seiman..

C D

berbeda.. berujar..

Em D

pada kata akhir yang sama..

C

kita adalah..

Bm

ketidak mungkinan yang selalu ku

C Em D

semogakan.. ditemukan namun salah..