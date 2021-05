Marco Verratti Tuding Wasit Laga Man City vs PSG Keluarkan Kata-kata Tak Pantas untuk Timnya 

Ilustrasi Hasil Semifinal Liga Champiobns Man City vs PSG

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Marco Verratti secara sensasional mengklaim dirinya dua kali diminta diam oleh wasit Bjorn Kuipers dalam laga leg kedua semifinal Liga Champions 2020/21 kontra Manchester City, Rabu (5/5/2021) dini hari WIB.

Gelandang PSG tersebut menuding wasit yang memimpin laga beberapa kali menyuruh pemain PSG, termasuk dirinya untuk diam dengan kata-kata kasar.

Berbicara setelah PSG tersingkir dari Liga Champions, gelandang Italia Verratti: 'Wasit mengatakan kepada saya, "F ** k you" dua kali. 'Jika kami mengatakan itu, kami dilarang selama sepuluh pertandingan.

"Dia [Kuipers] juga mengatakan kepada saya 'f*ck you' beberapa kali," ujar Verratti dalam wawancara nya

Saya berbicara banyak dengan wasit tapi saya tidak mengatakan itu. '



Lebih lanjut, Verratti mengaku kecewa dengan kegagalan timnya melaju ke final. Baginya, kartu merah Angel Di Maria membuat timnya praktis kehilangan harapan.

hasil semifinal liga champiobns Man City vs PSG (Twitter)

“Tentu ada kekecewaan, karena kami percaya. Sampai kartu merah, kami masih punya peluang. Kami menciptakan banyak peluang, kami bermain jauh lebih baik dari mereka.

Kami kebobolan gol pada percobaan pertama mereka," tutur Verratti.

"Kami berjuang sampai akhir, kami mencoba segalanya. Seperti itu dalam sepak bola. Kami telah berada di empat terakhir dalam dua tahun terakhir, dan itu bagus. Maaf, tapi kami akan mencoba lagi sampai kami mati." tandasnya.

