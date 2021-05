Ilustrasi : Prediksi Glenn Hoddle Laga Semifinal Liga Champions Chelsea vs Real Madrid

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Mantan Manajer Chelsea Glenn Hoddle yakin kembalinya Sergio Ramos kemungkinan besar akan memberi daya gedor yang signifikan bagi Real Madrid.

Chelsea vs Real Madrid akan berjumpa di leg kedua semifinal Liga Champions, Kamis (6/5/2021) pukul 02.00 WIB dini hari.

Menurut Glenn Hoddle yang juga legenda sepakbola Inggris ini, menyebut masuknya Sergoi Ramos memberikan kekuatan lebih bagi Los Blancos di Stamford Bridge daripada yang mereka miliki di leg pertama.

'Mereka tidak memainkan tim Real Madrid terhebat yang pernah ada. Saya pikir Real akan memiliki tim yang lebih kuat di Stamford Bridge daripada yang mereka miliki di leg pertama," kata dia.

Namun Hoddle juga memuji kinerja skuad Chelsea dibawah asuhan Thomas Tuchel yang disebutnya telah melakukan pekerjaan yang luar biasa

"Mereka bermain dengan penuh percaya diri dan Thomas Tuchel telah melakukan pekerjaan yang luar biasa.

Ilustrasi. Simak, berikut ini merupakan jadwal semifinal leg kedua Liga Champions antara Chelsea vs Real Madrid. (AFP via Getty Images)

Tapi saya pikir ada bagian utama dari leg pertama di mana Chelsea memegang kendali dan seharusnya mendapatkan gol kedua.

Kendati demikian, Hoodle memprediksi Chelsea akan memenangkan pertandingan dengan syarat para pemain bersemangat dan berpikir positif.

Menurutnya, para pemain sedang percaya diri dan Thomas Tuchel melakukan pekerjaannya dengan luar biasa.

Chelsea memulai laga leg kedua jauh lebih bersemangat dari leg pertama yang digelar di Stadion Alfredo Di Stefano Madrid pekan lalu.

DI leg pertama kedua tim bermain imbang 1-1. Chlesea lebih dulu unggu melalui gol Christian Pulisic.

Namun tim tamu gagal memanfaatkan dominasi mereka dan akhirnya Karim Benzema menunjukkan kelasnya mampu menyamakan kedudukan melalui tendangan voli yang tak terhentikan.

Di leg kedua ini Madrid akan lebih bersemangat dengan kembalinya sang kapten inspiratif Sergio Ramos yang dinyatakan lulus fit untuk tampil mala ini. Ramos telah absen selama lebih dari sebulan karena cedera betis ( Tribunlampung.co.id/ Romi Rinando )

