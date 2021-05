Rahasia di Balik Kesuksesan Manchester City Sampai ke Final Liga Champions 2021

Manchester City FC via Getty Images

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak kabar Manchester City yang sukses meraih tiket final pertama Liga Champions musim 2020/2021.

Kesuksesan Manchester City setelah mengalahkan PSG dengan Skor 2-0 Rabu, ( 5/5/2021) dini hari WIB.

Kesuksesan itu dibarengi dengan sejumlah rekor dan fakta menarik, berikut data dan fakta yang dikutip dari Fajar, BBC.com

Dalam sejarah Piala Eropa atau Liga Champions UEFA, Manchester City telah memenangkan tujuh pertandingan terakhir mereka dalam kompetisi.

Dan memecahkan rekor kemenangan terlama yang pernah ditorehkan tim Inggris dalam sejarah Piala Eropa / Liga Champions UEFA.

Sebelumnya, Manchester United (1965-1966), Leeds United (1969-1970) dan Arsenal (2005) semuanya meraih enam kali kemenangan berturut-turut.

Riyad Mahrez mencetak dua gol dalam pertandingan Liga Champions UEFA untuk pertama kalinya sejak debutnya di kompetisi, untuk Leicester versus Club Brugge pada September 2016.

Riyad Mahrez menjadi pemain Aljazair dengan jumlah gol terbanyak di Liga Champions UEFA dengan 9 gol.

Sedang PSG hanya mencatatkan dua clean sheet dalam 13 pertandingan terakhir mereka di Liga Champions.

Sebelumnya Guardiola telah mencapai final Liga Champions ketiganya dan yang pertama sejak 2010/2011 bersama Barcelona, ​​mengakhiri empat eliminasi berturut-turut.

