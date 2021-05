Chord dan Lirik Lagu Loro Pikir MP3 Esa Risty Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Loro Pikir dinyanyikan Esa Risty.

Simak juga, lirik lagu Loro Pikir dan video Loro Pikir.

Dengarkan, lagu Loro Pikir MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Loro Pikir

Berikut, lirik Loro Pikir serta chord Loro Pikir dalam Esa Risty MP3.

Intro : Am

Am F

dino - dino riko sugihi warang

G Am

dino - dino sing tau riko sayang

Am F

roso ngersulo ngemuli njero ati

G Am

keroso jeru nancep nong dodo iki

Am F

dino - dino riko sugihi warang

G Am

dino - dino sing tau riko sayang

Am F

roso ngersulo ngemuli njero ati

G Am

keroso jeru nancep nong dodo iki

G F

kahanan njero ati riko gawe sepi

G Am

sampek sing biso meremaken moto iki

Reff :