Chord dan Lirik Lagu Tenang MP3 Yura Yunita Dilengkapi Video YouTube

(Intro)

C Fm C Fm

C Fm

dialog dini hari..

C Fm

kepada diriku sendiri

Am G F

tak bisa ku tertidur lagi..

Am G F

melayang pikirku tak pasti..

C Fm

dialog dini hari

C Fm

resah gelisah mengiringi

Am G F

berharap ada yang mengerti

-G Am G F

berharap kau ada disini..

(Reff)

F C

tenang tenang yang tak kunjung datang..

Dm

menanti nanti cahaya-Mu,

Am G

beri aku petunjuk-Mu

F G

tenang tenang oh datanglah tenang

F C Fm

hari ini..