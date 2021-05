Final Liga Champions Chelsea vs Man City, Kapten The Blues  Sebut Timnya Percaya Diri

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chelsea baru saja memastikan tiket final Liga Champions setelah menumbangkan Real Madrid pada leg kedua semifinal Liga Champions. Berlaga di Stamford Bridge, Chelsea menang 2-0 atas Real Madrid, Kamis (6/5/2021).

Hasil itu membawa The Blues, julukan Chelsea, secara keseluruhan unggul agregat 3-1 atas Real Madrid usai bermain imbang 1-1 pada leg pertama.

Di final, Chelsea pun akan menghadapi Manchester City yang pada hari sebelumnya menyingkirkan Paris Saint-Germain (PSG).

Kapten Chelsea, Cesar Azpilicueta, angkat bicara soal timnya yang akan bertemu sesama wakil Inggris, Manchester City, pada final Liga Champions 2020-2021.

Cesar Azpilicueta mengaku siap melawan Man City. Meski kedua tim sering bertemu di liga domestik, Azpilicueta menilai laga melawan Man City akan memiliki atmosfer berbeda di Liga Champions.

"Kami telah melawan mereka berkali-kali, tetapi ini final Liga Champions," kata Azpilicueta dikutip dari situs resmi UEFA.

"Kami akan melakukan segalanya, kami percaya kepada diri kami sendiri. Kami tahu harus bekerja keras, tetapi kami siap untuk laga tersebut," tuturnya.

Pemain asal Spanyol itu pun memuji performa tim saat berjuang keras menyingkirkan Real Madrid.

Ilustrasi : Final Liga ChampionsChelsea vs Man City (Twitter)

"Itu adalah penampilan yang luar biasa. Kami bisa saja mencetak lebih banyak gol," kata pemain berposisi bek itu.

"Pada babak kedua, jelas kami lebih baik. Kami memiliki lebih banyak peluang dan kami harus menderita, tetapi kami berjuang sangat keras," tuturnya.

Dikutip dari Opta, laga Manchester City vs Chelsea akan menjadi All England Final Liga Champions ketiga setelah 2008 (Chelsea vs Man United) dan 2019 (Liverpool vs Spurs). (*)

