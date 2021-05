Profil Kim Kang Hoon, Aktor Cilik Pemain Drama Korea Mouse 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk lihat biodata pemain Mouse, Drama Korea populer 2021.

Aktris Kim Kang Hoon didapuk menjadi salah satu pemeran di drakor Mouse sebagai Jae Hoon.

Dilansir dari Asianwiki, berikut profil Kim Kang Hoon pemeran di Drama Korea Mouse.

Nama: Kim Kang Hoon

Hangul: 김강훈

Lahir: 7 Juni 2009

Tempat lahir: Korea Selatan

Instagram: kanghoon.juwon

Kim Kang Hoon (lahir 7 Juni 2009; umur 11 tahun) adalah aktor cilik asal Korea Selatan.

Ia paling dikenal untuk perannya dalam drama televisi Pride and Prejudice (2014), Criminal Minds (2017), Mr. Sunshine (2018) dan When the Camellia Blooms (2019).