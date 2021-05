Sukses di Mouse, Kwon Hwa Woon Tengah Siapkan Penampilan di Drama Baru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Aktor Kwon Hwa Woon dikabarkan tengah menyiapkan Drama Korea baru berjudul Please Check the Event.

Dilansir dari soompi, pada 4 Mei 2021, diumumkan bahwa An Woo Yeon dan Kwon Hwa Woon akan membintangi drama MBC mendatang.

Tak hanya Kwon Hwa Woon, nama Minah Girls Day pun turut dikabarkan terlibat dalam peran di Drama Korea Please Check the Event.

Minah akan berperan sebagai Ha Song Yi dan Kwon Hwa Woon sebagai Park Do Kyum.

Keduanya merupakan mantan kekasih yang berpura-pura menjadi pasangan lagi untuk "perjalanan pasangan".

An Woo Yeon akan berperan sebagai pemandu perjalanan mereka, Seo Ji Kang.

Seo Ji Kang adalah seorang penulis esai yang memilih menjadi pemandu perjalanan bagi pasangan untuk mengamati mereka untuk tulisannya.

Kwon Hwa Woon Dan Minah (Instagram @bbang_93 dan @rnjs28)

Saat ia secara bertahap mengembangkan perasaan untuk Ha Song Yi, ketiga karakter tersebut akan memerankan cinta segitiga yang tidak dapat diprediksi.

An Woo Yeon sebelumnya pernah tampil mengesankan dalam drama seperti "Five Enough", "Don Don't Dare to Dream", "Strong Woman Do Bong Soon", dan "Let’s Eat 3."

Setelah keluar dari militer tahun lalu, ia membintangi "Kondisi Mint" dan "Scripting Your Destiny," dan ia juga akan membintangi drama KakaoTV mendatang "Crazy Person in the Area"