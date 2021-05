Nagita Slavina Hamil Muda, Tampil Mempesona di Pemotretan Terbaru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Usia kehamilan Nagita Slavina terbilang masih sangat muda, sehingga ibunda dari Rafathar ini pun membatasi kegiatannya untuk syuting.

Namun ia tetap bekerja untuk sejumlah pemotretan yang melibatkannya.

Seperti yang terlihat dalam hasil pemotretan yang ia lakukan dengan tas produk lokal bernama ROUNN.

Nagita tampil memukau saat perilisan tas terbaru.

Baru dirilis beberapa hari, sejumlah tas tersebut laris manis dan sudah terjual habis.

Saksikan, YouTube video berita terkini artis kehamilan Nagita Slavina terbilang masih sangat muda di kanal YouTube Tribun Lampung News Video.

Hal itu diketahui dari postingan Instagram ROUNN yang mengumumkan sejumlah produknya telah sold out.

"Hi everyone! Thank you for the enthusiasm

Gigi in Cambridge and Oxford are SOLD OUT.

Mini Gigi in Aurora also SOLD OUT..