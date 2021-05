Swiss-Belhotel Lampung Gelar Bagi-bagi Takjil Gratis di Bulan Ramadan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Swiss-Belhotel Lampung bagi-bagi 200 takjil gratis kepada warga yang melintas di sekitar Taman Gajah, Bandar Lampung.

Takjil tersebut berisikan kolak dan snack yang di masak langsung oleh Chef Swiss-Belhotel Lampung.

Dikarenakan pandemic covid-19 Swiss-Belhotel Lampung menerapkan konsep ‘ Silahkan Ambil 1 ‘ untuk mengurangi bersentuhan tangan,

Tidak hanya warga yang berjalan kaki saja, sejumlah pengendara motor juga tidak lewat dari pemberian takjil gratis ini.

“Kami menggelar kegiatan ini untuk meningkatkan rasa peduli kepada sesame selama bulan suci ramadhan dan pandemic” tutur Uci Listyka Putri selaku Marcomm & GM Secretary Swiss-belhotel Lampung.

Swiss-Belhotel Lampung berharap dengan adanya kegiatan ini, masyarakat kota Bandar Lampung tetap mengingat akan ada nya Swiss-Belhotel Lampung.

Walaupun di masa pandemic seperti sekarang ini, Swiss-Belhotel Lampung tetap berusaha memberikan program program menarik untuk masyarakat kota Bandar Lampung. Seperti contohnya Halal Bi Halal Package yang akan di gelar pada tanggal 15 dan 22 Mei 2021 jam 18.00 – 22.00 WIB.

Hanya dengan Rp 125.000,-nett/pax para pengunjung dapat menikmati indahnya silaturahmi dengan berkonsepkan Outdoor Dinner All You Can Eat dan di hibur dengan Live musik dan Live Cooking.

Swiss-Belhotel International saat ini hadir di 23 negara, mengelola portfolio lebih dari 145* hotel, resort dan project global diantara terletak di Kamboja, Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Bahrain, Mesir, Georgia, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Australia, Selandia Baru, Bulgaria, Jerman, Italia, Swiss and Tanzania.

Memperoleh penghargaan sebagai jaringan Hotel Global Terkemuka di Indonesia selama sembilan tahun, Swiss-Belhotel International adalah salah satu grup manajemen hotel dan perhotelan internasional yang tumbuh paling cepat di dunia.

Grup ini menyediakan layanan pengembangan dan manajemen yang komprehensif dan sangat profesional di semua aspek hotel, resor dan tempat tinggal yang dilayani.

Kantor berlokasi di Hong Kong, Selandia Baru, Australia, Cina, Eropa, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Vietnam mencakup Oceania, Asia, Eropa, Timur Tengah, Afrika dan regional India. (*)