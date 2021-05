Junho 2PM Konfirmasi Bintangi Drama Baru, The Red Sleeve Cuff

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Junho 2PM dikabarkan akan bintangi drama Korea baru berlatar sejarah, The Red Sleeve Cuff.



Nama Lee Se Young pun muncul yang dikabarkan akan menjadi lawab main Junho.

Drama melodrama sejarah ini berjudul The Red Slewve Cuff yang akan ditayanhkan di MBC.

Drama Korea The Red Sleeve Cuff akan tayang di MBK setiap hari Rabu dan Kamis.

Drama ini akan menjadi rekaman romansa istana kekaisaran antara seorang wanita istana, yang ingin melindungi kehidupan yang telah dipilihnya, dan seorang kaisar, yang mengutamakan bangsa sebelum cinta.

Dilansir dari Soompi, The Red Sleeve Cuff yang didasarkan pada novel dengan nama yang sama, akan disutradarai oleh sutradara Jung Ji In.

Jung Ji In adalah sutradara yang bekerja di Radiant Office dan Hold Me Tight.

Naskah drama inu akan ditulis oleh penulis naskah Jung Hae Ri, yang mengerjakan Ruler: Master of the Mask.

Junho akan memerankan Yi San yang teliti dan bangga, yang lahir sebagai keturunan langsung dan cucu tertua Raja.

Yi San berusaha keras untuk menjadi raja yang baik dan bijaksana, tapi dia trauma dengan kematian ayahnya.