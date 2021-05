Harga YOU The Gold One Rouge Satin Lip Cream, Simak Promo Tokopedia 2021

Ilustrasi Tokopedia. Bagi pencinta lipstik YOU, berikut harga YOU The Gold One Rouge Satin Lip Cream dalam promo Tokopedia 2021.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu pencinta lipstik YOU, berikut harga YOU The Gold One Rouge Satin Lip Cream di dalam promo Tokopedia 2021.

Dalam menyambut suka cita Hari Raya Idulfitri, YOU memberikan penawaran menarik yang sayang untuk dilewatkan bagi kamu yang suka belanja online di Tokopedia.

Sebab, ada promo Buy 1 Get 1 ditambah dengan diskon hingga 10 persen yang siap menunggumu.

Salah satu produk yang mendapatkan promo tersebut adalah YOU The Gold One Rouge Satin Lip Cream.

Produk lipstik YOU ini merupakan jenis lip cream semi-matee yang mengandung Sunflower Seed Oil, Coconut Oil, ekstrak Jojoba Oil untuk memberikan hasil yang melembapkan, ringan, dan punya pigmentasi warna yang intens.

Baca juga: Harga Bundle Maybelline The Falsies Lash Lift Waterproof Mascara + Hypersharp di Promo Tokopedia

Kandungan Sunflower Seed Oil yang ada di dalam produk YOU The Gold One Rouge Satin Lip Cream ini berfungsi dalam mengunci kelembapan sel kulit serta mencerahkan warna bibir yang hitam.

Sementara Coconut Oil dan Jojoba Oil Extract berfungsi untuk menutrisi agar bibir lebih lembap dan tidak kering maupun pecah-pecah.

Ilustrasi YOU The Gold One Rouge Satin Lip Cream. (Tokopedia/YOU Makeups Official)

Tak hanya itu, kandungan Coconut Oil itu juga dapat membuat bibir terhidrasi supaya terlihat lebih sehat.

Soal pilihan warna, kamu tak perlu khawatir. Sebab, Rouge Satin Lip Cream ini tersedia dalam 18 pilihan warna yang beragam dan bisa kamu padu padankan sesuai dengan penampilanmu.

Sedangkan untuk harga YOU The Gold One Rouge Satin Lip Cream, produk ini dijual seharga Rp 76.500.

Baca juga: Harga Glam Fix Excellent Brush Set, Simak Promo Tokopedia 2021