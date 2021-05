Gian Piero Gasperini dan Simone Inzaghi Dua Kandidat Pelatih Tottenham 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gian Piero Gasperini dan Simone Inzaghi masuk dua kandidat kuat untuk menjadi pelatih Tottenham Hotspurs menggantikan Jose Maourinho yang dipecat beberapa minggu lalu.

Jurnalis olahraga Itala Fabrizio Romano menyebut dua nama Gian Piero Gasperini dan Simone Inzaghi kini menjadi target Spurs untuk menangangi Harry Kane cs.

Gasperini dan Inzaghi telah dikaitkan dengan pekerjaan Tottenham baru-baru ini, karena Spurs sampai saat ini belum menemukan siapa pelatih yang cocok menjadi pengganti Jose Mourinho.

"Gasperini jujur ​​ketika dia mengatakan tidak ada apa-apa dengan Tottenham karena dia tidak pernah menerima panggilan dari Tottenham. Jadi, saat ini, sama sekali tidak ada," kata Romano saat berbicara di The Here We Go Podcast.

"Dalam beberapa hari, mereka akan membuat keputusan. Tapi saat ini tidak ada apa-apa dengan Gasperini atau Simone Inzaghi."

Gian Piero Gasperini saat ini masih menanangi klub Atalanta. Pelatih asal Italia ini juga pernah bermain di Juventus dan Palermo.

Gasperini telah membawa Atalanta dari tim papan bawah Serie A menjadi pesaing Eropa selama lima tahun di Bergamo.

Mereka finis di empat besar di masing-masing dua musim terakhir mereka, dan mereka bersinar di Eropa tahun lalu, berhasil lolos ke perempat final Liga Champions.

Mereka akan menghadapi Juventus di final Coppa Italia minggu depan, karena Gasperini ingin memenangkan trofi pertamanya bersama klub.

Sedangkan Simone Inzaghi saat ini masih menjadi manager klub seri A Lazio sejak 2016.

