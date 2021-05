Harga YOU The Gold One Rouge Velvet Matte Lip Cream, Simak Promo Tokopedia 2021

Ilustrasi Tokopedia. Simak harga YOU The Gold One Rouge Velvet Matte Lip Cream di promo Tokopedia 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi pencinta lip cream YOU, simak yuk harga YOU The Gold One Rouge Velvet Matte Lip Cream yang ada di promo Tokopedia 2021 berikut ini.

Dalam menyambut suka cita Hari Raya Idulfitri, YOU memberikan penawaran menarik yang sayang untuk dilewatkan bagi kamu yang suka belanja online di Tokopedia.

Sebab, ada promo Buy 1 Get 1 ditambah dengan diskon hingga 10 persen yang siap menunggumu.

Salah satu produk yang mendapatkan promo tersebut adalah YOU The Gold One Rouge Velvet Matte Lip Cream

Rouge Velvet Matte Lip Cream ini merupakan lip cream dengan hasil matte yang mengandung Coconut Oil dan Vitamin E.

Kandungan tersebut berfungsi untuk melembapkan, mengurangi tampilan garis halus di bibir, dan ringan dipakai sepanjang hari.

Lip cream ini pun memiliki warna yang beragam, yakni mencapai 18 shades.

Ilustrasi Rouge Velvet Matte Lip Cream. Simak harga YOU The Gold One Rouge velvet Matte Lip Cream di promo Tokopedia 2021. (Tokopedia/YOU Makeups Official)

Untuk harga YOU The Gold One Rouge Velvet Matte Lip Cream, produk lip cream YOU ini dijual seharga Rp 76.500.

Berikut daftar promo Tokopedia 2021 untuk produk YOU lainnya:

1. YOU Dazzling Glow up Serum Night Cream 40 Gr diskon 20% dari harga Rp 71.000 turun menjadi Rp 56.800.

