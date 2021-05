Tuchel Ungkap Alasan Tak Mainkan N'Golo Kante, Antonio Rudiger saat Chelsea Kalah dari Arsenal

Tuchel Ungkap Alasannya Tak Mainkan N'Golo Kante. Manager Chelsea Thomas Tuchel harus menanggung kesalahan atas kekalahan The Blues dari Arsenal di Liga Premier.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Manager Chelsea Thomas Tuchel harus menanggung kesalahan atas kekalahan The Blues dari Arsenal di Liga Premier.

The Blues kalah 1-0 dari The Gunners di Stamford Bridge berkat gol Emile Smith Rowe saat tim tamu menyambar umpan dari Gelandang The Blues Jorginho, yang gagal melakukan backpass ke Kepa di gawang.

Itu berarti Chelsea kehilangan kesempatan kembali menyalip Leicester City di posisi ketiga klasemen Liga Inggris menuju dua pertandingan penting melawan Leicester City di Final Piala FA besok Sabtu (15/5/2021) dan laga di Liga Inggris pekan ke 37 Rabu depan kembali melawan Leicester.

Tuchel membuat tujuh perubahan pada timnya saat meraih kemenangan dari Man City terakhir kali. Salah satu perubahan dengan memasang lima bek dan memasukan Kurt Zouma menggantikan Andreas Christensen yang absen karena cedera

Christensen kemungkinan akan absen dari final Piala FA hal itu disampaikan Tuchel saat konferensi pers pra-pertandingan Jumat, kami juga akan menunggu berita tentang Kante dan apakah dia akan fit untuk menghadapi mantan klubnya.

Dalam konferensi pers tersebut Tuchel mengungkapkan alasanya tidak memasukan Kante dan Rudiger saat laga melawan Arsenal Rabu kemarin.

Menurut pelatih asal Jerman tersebut, Kante mengalami cedera sehingga dirinya tidak mengambil risiko untuk pertandingan melawan Arsenal, sementara Rudiger ditinggalkan karena pelatih kepala tidak ingin kehilangan bek lainnya.

Rudiger diyakini berada di tempat yang sering disebut Tuchel sebagai "zona merah" bagi para pemain yang memainkan menit-menit berat dan berisiko mengalami cedera.

“N'Golo keluar karena nyeri,” kata Tuchel.

“Dia mengalami rasa sakit , dia menderita karenanya, jadi tidak ada peluang karena kami melewatkan [Mateo] Kovacic dan tidak ada N'Golo di bangku cadangan, itu merupakan pukulan besar bagi kami dalam hal intensitas dan sikap.

“Bagi Toni, kami tidak ingin membebani peluang cedera, kami sudah kehilangan Andreas Christensen, tidak ada peluang saya mengambil risiko ini sekarang dan dua bek tengah cedera.

"Sama dengan Timo Werner."

Werner adalah pemain pengganti yang tidak dimainkan Rabu malam saat Tuchel memperkenalkan Callum Hudson-Odoi, Olivier Giroud dan Hakim Ziyech dari bangku cadangan untuk mencoba dan menghancurkan pertahanan Arsenal yang keras kepala.

Giroud, yang belum pernah bermain untuk the Blues sejak 23 Februari ketika dia mencetak gol melawan Atletico Madrid di Liga Champions, nyaris menyamakan kedudukan ketika tendangan voli jarak dekatnya membentur mistar gawang beberapa detik setelah sundulan Kurt Zouma membentur tiang. ( Tribunlampung.co.id / Romi Rinando )