Ilustrasi ShopeePay. Bagaimana cara top up ShopeePay melalui Bank Permata, simak langkah mudahnya.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagaimana cara top up ShopeePay via Bank Permata, berikut langka yang bisa dilakukan untuk melakukan top up.

Berikut cara top up ShopeePay via Bank Permata:

1. iBanking

- Pilih Pembayaran Bayar Tagihan

- Pilih Virtual Account

Baca juga: 3 Cara Top Up ShopeePay Via Bank BCA

- Masukkan kode bayar 706 (3 Kode Bank + No. handphone), kemudian pilih Lanjutkan

- Masukkan nominal top up yang diinginkan (min. top up Rp10.000)

Ilustrasi ShopeePay. Cara Aktivasi dan Registrasi ShopeePay, Dompet Digital Andalan Shopee. (Kolase shopee.co.id/kompas.com/Dok Telkomsel)

- Periksa informasi yang tertera di layar. Pastikan nama yang tertera adalah ShopeePay dan username akun Shopee Anda. Jika benar, pilih Lanjutkan

- Masukkan Kode Respon Anda, kemudian pilih Lanjutkan

2. ATM

Baca juga: 4 Cara Top Up ShopeePay Via Bank BNI