Hyebin Momoland dan Marco Konfimasi Berkencan, Marco Minta Maaf Pernah Sangkal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Korea Hyebin Momoland dan Marco akhirnya dikonfirmasi berkencan.

Meskipun Marco pernah membantah rumor kencannya dengan Hyebin Momoland, warganet tetap percaya kalau Hyebin Momoland dan Marco berkencan.

Sebelumnya, netizen di komunitas online dan media sosial berspekulasi bahwa kedua idol tersebut berpacaran berdasarkan foto masing-masing idol yang mengenakan barang yang terlihat seperti couple item.

Mereka terlihat mengenakan kalung yang sama, jaket empuk, cincin, jam tangan, dan lainnya.

Pada 17 Mei, MLD Entertainment mengonfirmasi kepada Newsen tentang kebenaran hubungan Hyebin Momoland dan Marco berkencan.

Baca juga: Artis Korea Seo In Guk dan Park Bo Young Tampil di Drama Korea Doom at Your Service

"Kami telah memeriksa sendiri dengan Hyebin, dan memang benar bahwa Hyebin dan Marco berpacaran."

Marco minta maaf kepada penggemarnya karena awalnya menyangkal rumor kencan dengan Hyebin Momoland.

Marco minta maaf kepada penggemarnya (Instagram @marco_krr)

Sehari sebelum kabar tersebut tersiar, Marco sempat berpartisipasi dalam grup chat dengan beberapa fans dan membantah rumor kencan tersebut.

Pada 17 Mei, Marco memposting permintaan maaf di akun Instagram pribadinya.

Baca juga: Profil 2PM, Boy Group Kpop Generasi Kedua yang Akan Comeback

Ini Marco.

Saya minta maaf karena membuat penggemar khawatir.

Kemarin, selama acara obrolan terbuka, ucapan dan perilaku saya menyebabkan kekecewaan serius bagi mereka yang telah mempercayai saya dan mendukung saya.

Saya bersalah karena mencoba membuat penggemar saya merasa nyaman melalui kebohongan.

Saya takut menyebabkan kerugian bagi banyak orang, jadi meskipun saya adalah seseorang yang mampu bekerja melalui rasa cinta penggemar, saya berpaling dari fakta bahwa sikap jujur ‚Äč‚Äčadalah yang paling tepat untuk diambil.

Saya hanya bisa meminta maaf karena telah menyakiti penggemar saya melalui penilaian saya yang salah dan alasan yang salah.

Saya tahu bahwa permintaan maaf tidak akan menghapus perasaan kecewa dan sakit hati, tetapi saya tidak akan pernah berhenti memikirkan tindakan saya.

Saya akan bekerja keras agar tidak mengecewakan Anda seperti ini lagi dan merenungkan kritik yang saya terima atas tindakan saya yang tidak dewasa.

Sekali lagi saya minta maaf. Maafkan saya.

Hyebin memulai debutnya pada tahun 2016 dengan Momoland, dan Marco memulai debutnya setahun kemudian sebagai bagian dari HBY.

Di 2018, Marco berkompetisi di “The Unit” dan berhasil masuk ke final project grup UNB. ( Tribunlampung.co.id / Reni Ravita )

BACA BERITA Artis Korea lainnya