Profil Seo In Guk, Fakta Menarik Pemain Drama Korea Doom at Your Service

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu pecinta drama Korea, simak profil Seo In Guk, pemain drama Korea Doom at Your Service.

Pecinta drama Korea tengah disuguhkan banyak drama terbaru, satu di antaranya adalah Doom at Your Service.

Seo In Guk merupakan seorang aktor sekaligus penyanyi dari Korea Selatan yang lahir pada tanggal 23 Oktober 1987 di Ulsan dan bernaung di bawah agensi BS Company.

Ia menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Universitas Daebul dalam bidang studi Musik Terapan.

Dia mulai berkarier sebagai penyanyi setelah memenangkan acara realitas bakat Superstar K pada tahun 2009.

Seo In Guk membuat terobosan aktingnya di Reply 1997 (2012).

Semenjak itu, ia telah membintangi seri televisi High School King of Savvy (2014), Hello Monster (2015), Squad 38 (2016), Shopping King Louie (2016) dan The Smile Has Left Your Eyes (2018).

Pada tahun 2021, ia bermain dalam serial Drama Korea Doom at Your Service yang ditayangkan oleh tvN.

Awal Karier

Pada tahun 2009, Seo In Guk berkompetisi dalam kontes menyanyi Mnet, Superstar K, dan berhasil memenangkan musim pertamanya.

