Tekan Penyebaran Covid-19, Wakapolres Way Kanan Lampung Ingatkan Personel Patuhi Prokes

ILUSTRASI - Ciptakan Kamtibmas Tetap Kondusif, Wakapolres Way Kanan Tekankan Satintelkam Tingkatkan Deteksi Dini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan memberikan arahan saat pelaksanaan apel pagi di Lapangan Apel Mako Polres Way Kanan, Selasa (18/5).

“Evaluasi kegiatan satu minggu terakhir, tentunya ini menjadi koreksi untuk semakin baik lagi,” katanya, Selasa 18 Mei 2021.

Wakapolres menambahkan, perkembangan pos pelayanan dan pengamanan Operasi Ketupat Karatau 2021 di wilayah hukum Polres Way Kanan sejauh ini telah berakhir.

"Namun secara kebijakan pimpinan kita tetap melaksanakan penyekatan secara prokes (protokol kesehatan) guna mencegah penyebaran Covid -19," urainya.

Perbatasan antara Kabupaten Way Kanan dan Provinsi Sumatra Selatan tidak menutup kemungkinan menghadapi arus balik. "Pastikan petugas tetap melakukan pemeriksaan kelengkapan surat dan dokumen kesehatan lainnya agar ini dipertahankan, dan dilaksanakan dengan tegas namun humanis," tambahnya.

"Upayakan zona oranye penyebaran Covid-19 di Way Kanan menjadi zona kuning dan menjadi zona hijau, artinya untuk tempat hiburan atau objek wisata alam agar dihimbau tidak membukanya karena masih dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” jelas Wakapolres.

Wakapolres berharap dukungan dan kerjasama semua pihak untuk tetap meningkatkan Operasi Yustisi, patroli KKYD dan himbauanya untuk menekan penyebaran Covid-19.(anung bayuardi)