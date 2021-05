Wika Salim Pamer Tubuh Sintal, Unggahannya Jadi Sorotan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Beberapa waktu yang lalu Wika Salim pamer tubuh sintalnya di media sosial Instagram yang langsung mencuri perhatian warganet.

Sayang, akibat unggahan tersebut ternyata menyebabkan dirinya mendapatkan bejibun DM dari orang tak dikenal.

Tak mengerti dengan penyebab pertanyaan itu banyak ditanyakan, Wika Salim pun akhirnya menanyakan ke publik melalui unggahannya.

Dalam unggahan Instagram Wika Salim itu ia mempertanyakan banyaknya orang yang meminta nomor teleponnya melalui DM Instagram.

"Pergi ke mcd beli burger, hay baby can i get your number? Knapa si DM isinya begini semua. Ksh paham dong," tulis Wika Salim di Instagramnya, Minggu (16/5/2021) lalu.

Rupanya pertanyaan tersebut muncul lantaran Wika Salim pasang foto seksi yang menampilkan lekuk tubuh sintalnya.

Wika Salim tampil dengan kaos berwarna kuning yang dibalut dengan overall berbahan ketat.

Ilustrasi Wika Salim. (instagram/@wikasalim)

Tak hanya pakaiannya yang ketat, pose yang dibuat oleh penyanyi dangdut itu pun menambah kesan seksi potretnya.

Dalam fotonya itu, Wika tampak mengangkat kedua tangan lalu menyembunyikannya di balik rambut pendeknya itu.

Senyuman pun terhias manis di bibirnya.

