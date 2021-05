Amanda Manopo Singgung Mantan, 'Dear Ex'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Amanda Manopo tengah menjadi idola bagi para pecinta Sinetron Ikatan Cinta.

Berkat aktingnya sebagai Andin membuat nama Amanda Manopo kerap menjadi perbincangan.

Tak hanya sinetronnnya, kehidupan pribadi Amanda Manopo pun kerap menjadi sorotan.

Apalagi kabar putusnya hubungan asmaranya dengan Billy Syahputra baru-baru ini membuat fansnya terkejut.

Usai putus dari Billy Syahputra, Amanda Manopo kini menikmati kesendiriannya degan sibuk di lokasi syuting.

Sampai saat ini belum ada tanda-tanda Amanda Manopo dekat dengan laki-laki lain.

Namun baru-baru ini Amanda Manopo tulis pesan untuk mantan lewat akun instagramnya.

Ilustrasi Amanda Manopo (Instagram/amandamanopo)

"Dear ex, I'm glad I had you as an example of what not to look for in the future," tulis Amanda.

Namun yang jadi pertanyaan warganet adalah foto yang Amanda Gunakan.

Foto tersebut menampilkan dirinya dengan Evan Sanders lawan mainnya di Sinetron Ikatan Cinta.

