Pasca Lebaran Cabai Merah Murah Rp 17.000 di Pasar Gisting 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, GISTING - Harga cabai merah turun drastis setelah Idul Fitri 1442 H, seperti cabai merah yang kini Rp 17.000 per kg.

Menurut Nurhasanah, salah satu pedagang sayur di Pasar Gisting, harga sayuran setelah lebaran termasuk murah. Seperti cabai merah sebelum lebaran Rp 25.000 per kg.

"Harga-harga sayuran sekarang murah, naik waktu dua mau lebaran sampai dua hari habis lebaran, setelah itu turun lagi," ujar Nurhasanah.

Ia mengakui untuk cabai merah kini sangat murah, bahkan di bawah harga normalnya. Hal itu kemungkinan karena banyaknya stok sedangkan pembelian setelah lebaran turun drastis.

"Tidak tahu juga kenapa jadi murah sekali, dari sananya memang segitu," ujar Nurhasanah.

Harga sayuran lainnya yang juga turun yakni tomat jadi Rp 3.000 dari Rp 5.000 per kg, rampai Rp 6.000 dari Rp 7.000 per kg, timun Rp 4.000 dari Rp 5.000 per kg, luncang jadi Rp 12.500 dari Rp 15.000 per kg.

Selanjutnya untuk harga sayuran yang bertahan dari sebelum lebaran yaitu bawang merah yang tetap Rp 25.000 per kg, bawang putih Rp 25.000 per kg, wortel Rp 7.000 per kg, labu Rp 5.000 per kg.

Lalu sawi Rp 4.000 per kg, tauge Rp 12.000 per kg, seledri Rp 25.000 per kg, kelapa Rp 7.000 per gandeng, bayam Rp 2.000 per ikat, kangkung Rp 2.000 per ikat, daun singkong Rp 2.000 per ikat.

Untuk harga yang naik yakni cabai rawit kini jadi Rp 30.000 per kg, kentang Rp 12.000 dari Rp 10.000 per kg, buncis Rp 7.000 dari Rp 6.000 per kg, kacang panjang Rp 2.500 per kg, kol Rp 6.000 dari Rp 5.000 per kg, terong Rp 6.000 dari Rp 5.000 per kg, pare Rp 8.000 dari Rp 5.000 per kg.

Sedangkan harga bahan pokok non sayuran harga pun tidak mengalami perubahan seperti beras yang tetap Rp 10.000 sampai Rp 13.000 per kg, telur Rp 24.000 per kg, minyak goreng Rp 14.000 per kg, gula pasir Rp 14.000 per kg, gula merah Rp 15.000 per kg, tepung trigu Rp 7.000 per kg, tepung aci Rp 10.000 per kg, mentega minim Rp 5.000 per sachet. (tri yulianto)