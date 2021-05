BTS Tampil Pertama di Seri Konser Musim Panas Good Morning America 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - BTS dikonfirmasi akan memulai Seri Konser Musim Panas Good Morning America.

Boy group beranggotakan tujuh orang itu akan menjadi bagian dari 20 musisi yang tampil di edisi tahun ini hingga Agustus mendatang.

Acara bincang-bincang pagi yang terkenal di AS telah mengumumkan bahwa BTS akan tampil di panggung virtual pada 28 Mei.

Dengan tampilnya BTS di Good Morning America 2021 menjadikan mereka penampil pertama dari Seri Konser Musim Panas Good Morning America ​​tahunan tahun ini.

Acara ini merupakan konser musik tahunan yang digelar oleh ABC Channel.

BTS dijadwalkan akan menjadi penampilan pertama di acara tersebut sebelum artis Bebe Rexha yang akan tampil pada 4 Juni 2021.

Penampil lain yang diumumkan untuk lineup tahun ini termasuk Bebe Rexha, Shaggy, Sean Paul, Spice, Chance the Rapper, Chloe Bailey, DJ D-Nice, NE-YO, G-Eazy, Lady A, Jimmie Allen, Brad Paisley, Karol G, Pitbull, The Wallflowers, Green Day's Billie Joe Armstrong, Fall Out Boy, Weezer, Glass Animals, Dierks Bentley, Leon Bridges, Sofia Carson, Old Dominion, Tinashe, Sebastian Yatra, Sheryl Crow, Bastille, Maluma, dan Anitta.

BTS di Good Morning America (Instagram @bts.bighitofficial)

BTS sebelumnya tampil di Seri Konser Musim Panas Good Morning America ​​pada tahun 2019 lalu.

BTS menampilkan lagu hit milik mereka yaitu Fire dan Boy with Luv di Central Park, New York.

Penampilan BTS di acara Good Morning Amerika 2021 ini akan menjadi penampilannya setelah perilisan lagu baru Butter.

