Hasil Pertandingan Liga Inggris, Kemenangan Liverpool Diikuti Arsenal

Gareth Copley / Getty Images / AFP

Nathaniel Phillips of Liverpool scores their side's second goal past Will Norris of Burnley during the Premier League match between Burnley and Liverpool at Turf Moor on May 19, 2021 in Burnley, England. A limited number of fans will be allowed into Premier League stadiums as Coronavirus restrictions begin to ease in the UK. Hasil pertandingan Liga Inggris menyajikan 6 laga dan sekaligus menutup Liga Inggris pekan 37 pada Kamis (20/5/2021) dini hari.