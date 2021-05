Swiss-Belhotel Lampung Terapkan Standar Protokol Kesehatan yang Baik 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Masa pandemic Covid-19 sudah lebih dari 1 tahun menimpa Indonesia.

Namun manajemen dan karyawan Swiss-Belhotel Lampung masih tetap menerapkan standar protokol kesehatan dengan baik demi kenyamanan dan keamanan para pengunjung.

Sebagian besar karyawan pun sudah menerima vaksin pertamanya dan akan menunggu sampai mendapatkan vaksin kedua sesuai jadwal PHRI.

Swiss-Belhotel International pun mempunyai komitmen yang diterapkan ke Swiss-Belhotel termasuk Swiss-Belhotel Lampung.

Terdapat 10 komitmen yang diterapkan, diantaranya karyawan diwajibkan menggunakan salam Swiss-Belhotel yang tidak bersentuhan dengan para tamu yang berkunjung, rutinitas penyemprotan disinfektan di semua area hotel, cairan seperti hand sanitizer tersedia di beberapa tempat publik.

“Kami berharap masyarakat Lampung tidak perlu khawatir karena kenyamanan dan keamanan para tamu merupakan prioritas kami ” ujar Uci Listyka Putri, selaku Marcomm & GM Secretary Swiss-Belhotel Lampung.

Swiss-Belhotel Lampung sendiri dimasa pandemi ini tetap memberikan program-program terbaru dan menarik seperti All You Can Eat yang akan hadir di setiap Sabtu malam hanya dengan Rp 125.000,- nett/orang.

Pengunjung dapat menikmati lebih dari 50+ hidangan di area Laluna Amphitheatre dengan suasana outdoor dan disertai Live Cooking. (*)