Erisca Febriani, Gadis Asal Bandar Lampung Sukses Hasilkan Novel yang Diangkat ke Layar Lebar 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Tanggal 17 Mei 2021 lalu diperingati sebagai hari buku.

Di hari buku ini banyak buku-buku hasil karya para penulis muda.

Salah satunya buku hasil karya Erisca Febriani.

Buku tersebut adalah Novel berjudul Dear Nathan, Serendipity, Hello Salma, Kisah Untuk Geri, Thank You Salma, dan Dibawah Umur.

Bahkan semua novel alumni S1 Agroteknologi Unila dan Mahasiswi S2 Arsitektur Landskap IPB tersebut sudah sukses diangkat ke layar lebar, dan mengundang banyak penonton.

Kesuksesan itu tidak didapat Erisca begitu saja.

Ada usaha tidak mudah yang dilalui Erisca.

Salah satunya adalah usaha untuk belajar menulis dengan baik.

Erisca belajar otodidak, tidak ada yang mengajarinya.

Keputusan Erisca belajar menulis, karena Erisca ingin bisa menuangkan apa yang ada di imajinasinya dalam tulisan.