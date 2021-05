Ilustrasi. Cara Top Up ShopeePay Pakai QRIS di Merchant Circle K.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Para pengguna dapat mencoba cara top up ShopeePay melalui Circle K.

Kemudahan tersebut ditawarkan bersamaan dengan terbukanya alternatif lain yang juga dapat diakses.

Mulai dari transfer via ATM, iBanking, hingga mBanking.

Berikut adalah cara isi ulang saldo ShopeePay melalui Circle K yang dapat dilakukan:

1. Log in ke aplikasi Shopee.

2. Klik Saya kemudian klik ShopeePay.

3. Klik Isi Saldo. Anda akan langsung diarahkan untuk memilih Metode Pembayaran.

4. Lakukan pembayaran di kasir sesuai dengan nominal yang diinginkan, lalu kasir akan mengarahkan Anda untuk Scan QR.

5. Klik Scan kode QR Top Up kemudian klik Konfirmasi.



6. Anda dapat scan QR pada Merchant. Nominal Top Up dan Biaya Admin ditampilkan di halaman pembayaran, kemudian klik Top Up.

7. Top Up berhasil diterima dan Anda dapat melakukan pengecekan detail transaksi di halaman Top Up Detail.

Hanya saja, perlu dipahami hal-hal berikut ini: