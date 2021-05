Bedanya Suzuki All New Ertiga GX Dengan All New Ertiga Suzuki Sport

Ada beberapa penambahan yang dilakukan pada All New Suzuki Ertiga Sport jika dibandingkan dengan tipe GX. All New Suzuki Ertiga Sport dilahirkan dengan tampilan yang lebih sporty, perbedaannya terlihat mulai bagian depan dengan gril honeycomb dan Daytime Running Light (DRL).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ada beberapa penambahan yang dilakukan pada All New Suzuki Ertiga Sport jika dibandingkan dengan tipe GX. All New Suzuki Ertiga Sport dilahirkan dengan tampilan yang lebih sporty, perbedaannya terlihat mulai bagian depan dengan gril honeycomb dan Daytime Running Light (DRL).

Kemudian juga dilakukan penambahan front under spoiler, side under spoiler, rear upper spoiler, dan rear under spoiler sehingga lebih aerodinamis.

Suzuki Ertiga Sport kini juga disematkan kamera belakang yang memudahkan saat parkir, ditambah emblem Suzuki Sport mempertegas kesan sporty pada mobil ini. Perbedaan lainnya dari Suzuki Ertiga GX adalah pada bagian Interior, di dalam kabin, didominasi dengan warna hitam. Mulai dari dashboard, jok, installation panel, dan trim door. Sedangkan perbedaan pada fitur keselamatannya, Suzuki Ertiga Sport sudah mengaplikasikan Electronic Stability Programme (ESP) dan Hill Hold Control (khusus AT).

Selebihnya, fitur Suzuki Ertiga Sport serupa dengan Suzuki Ertiga GX. Seperti halogen projector headlamp, foglamps, smart entry, electric foldable, mirror with turn signal lamp, ban 185/65 R15 2 tone color, rear defogger, led rear combination, lamp with light guides, led high mount stop lamp, sensor parkir dua titik.

Persamaan pada bagian interior adalah engine push start stop, head unit 6,8 inci, ventilated cup holders, luggage board 50:50, audio switch control, driver seat adjuster, tilt steering, AC double blower, dan socket charge second row.

Dalam fitur keselamatan, sama-sama sudah disematkan ISOFIX, ABS+EBD, platform HEARTECT, TECT Body, Dual SRS airbag, child proof door lock, side impact beams, immobilizer.

All New Suzuki Ertiga Sport masih menggunakan mesin yang sama berkapasitas 1.462 cc yang mampu menyemburkan tenaga 104,7 Ps pada 6.000 rpm dan torsi 138 Nm pada 4.000 rpm.(*)