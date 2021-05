Biodata Brave Girls, Girl Group yang Siap Guncang Panggung Kpop

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Girl Group Brave Girl dikabarkan akan kembali di layar kaca dan siap mengguncang panggung Kpop dengan album barunya, berikut Biodata Brave Girl.

Diketahui Brave Girls akan comeback pada Juni mendatang.

Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh pihak agensi, Brave Entertainment.

"Brave Girls tengah menyiapkan album terbaru untuk comeback Juni mendatang. Jadwal peluncurannya akan segera diumumkan," beber pihak agensi yang dilansir dari laman Soompi, Selasa (18/5/2021) lalu.

Lalu seperti apa profil Brave Girls ini?

Brave Girls merupaka girl group besutan Brave Brothers yang berada di bawah naungan manajemen Brave Entertainment.

Grup ini kini hanya terdiri dari enam orang personel, di antaranya Hye Ran, Minyeong, Yoojung, Eunji, Yuna dan Hayoon.

Ilustrasi Brave Girls. Simak profil Brave Girls, girl grup Kpop yang siap comeback Juni mendatang (Kpop wiki)

Pertama kali debut pada 2011, grup ini membawakan single pertama mereka yang bertajuk 'The Difference'.

Namun, tak lama mereka juga langsung merilis dua musik video clip, yaitu 'So Sexy' dan 'Do You Know' dan tampil pertama kali di KBS Music Bank.

Ternyata debutnya itu pun sukses memukau penikmat musik Korea, hingga membuat Brave Girls meraih penghargaan 'Rookie of the Year' di acara Korea Culture Entertainment Awards yang ke-19.

