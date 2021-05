FINAL Liga Champions 2021 Man City vs Chelsea, Pep Guardiola Ungkap Satu Rahasia

MICHAEL REGAN / GETTY IMAGES EROPA / Getty Images via AFP

Ilustrasi pemain Man City, Sergio Aguero melakukan selebrasi bersama rekan-rekannya setelah The Citizen menerima trofi Liga Inggris 2021 seusai laga Man City vs Everton di Stadion Etihad pada 23 Mei 2021 di Manchester, Inggris. Jelang laga Final Liga Champions 2021 antara Man City vs Chelsea, Pep Guardiola mengungkapkan satu rahasia mengenai pemainnya, Sergio Aguero.