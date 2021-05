Test rapid antigen dalam rangka PAM pengamanan pilkakam di kabupaten Way Kanan. Jelang Pam Pilkakam 2021 di Way Kanan, Personel Polres Way Kanan Jalani Rapid Test Antigen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Sebanyak 311 personel Polres Way Kanan dan Polsek Jajaran menjalani rapid tes swab antigen bertempat di klinik kesehatan Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung menyampaikan rapid tes swab antigen ini merupakan bagian dari protokol kesehatan dan upaya dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid -19.

"Untuk meyakinkan kondisi kesehatan personel dalam rangka kesiapan melaksanakan kegiatan pengamanan Pilkakam (pemilihan kepala kampung) serentak 2021 di Kabupaten Way Kanan, maka perlu dilakukan test ini,” jelas Kapolres Binsar Manurung.

Kapolres berharap para personel yang berhubungan langsung dengan masyarakat benar-benar dalam keadaan sehat dan tidak terpapar virus Covid-19 sehingga dapat memberikan pengamanan dengan baik.

Sementara Hasil rapid test dari 311 personel Polres Way Kanan dan Jajaran untuk melaksanakan pengamanan (Pam) di 286 TPS Pilkakam Kabupaten Way Kanan, hasilnya non reaktif/negatif.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )