Jadwal Final Liga Champions 2021 Man City vs Chelsea, The Blues Dominasi Kemenangan

Ilustrasi, jadwal final Liga Champions 2021, Manchester City vs Chelsea, dilihat secara Head To Head 5 pertandingan terakhir Chelsea lebih mendominasi kemenangan

AFP / Chelsea vs Man City

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak jadwal final Liga Champions 2021, jelang pertandingan Manchester City vs Chelsea, secara Head to Head di lima pertandingan terakhir The Blues lebih mendominasi.

Hanya tinggal hitungan hari, jadwal final Liga Champions akan dilangsungkan, sebagaimana ditetapkan final berlangsung pada Sabtu (29/5/2021) waktu setempat, atau Minggu (30/5/2021) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim berasal dari Inggris, dan keduanya kembali lolos di Champions berikutnya.

Pada Liga Inggris 2021, Man City sukses membawa trofi dengan 86 poin, sangat jauh dari Man United yang hanya 74 poin.

Sedangkan Chelsea nyaris tidak lolos di Liga Inggris, tim asuhan Thomas Tuchel itu hanya mampu mengumpulkan 67 poin di atas Leicester.

Hanya berbeda satu poin dengan Leicester City, sempat membuat Chelsea was-was, sebelum akhirnya pekan terakhir Liga Inggris usai.

Setelah usai Chelsea mendapat urutan ke-4 Liga Inggris 2021, dengan demikian Chelsea akan kembali bermain di Liga Champions berikutnya.

Ilustrasi jadwal Liga Champions 2021, dilihat secara Head To Head ,Chelsea lebih Mendominasi kemenangan dibanding Man City (AFP / Chelsea vs Man City)

Namun, pada pekan ke-35 Liga Inggris yang dilangsungkan pada Sabtu (08/05/2021), dimana mempertemukan Chelsea dengan Mancheter City, Chelsea mampu memenangkan pertandingan.

Pertandingan yang kerap disebut uji coba Liga Champions itu, dimenangkan Chelsea dengan skor 1-2.

Dan mendekati final Liga Champions 2021, berikut Head to Head 5 pertandingan Man City vs Chelsea.

