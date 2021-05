Unila Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Keempat Kalinya dari Kantor Akuntan Publik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Universitas Lampung (Unila) meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keempat kalinya atas Laporan Audit Keuangan Unila tahun anggaran 2020 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hari Purnomo dan Jaswadi.

Penyerahan piagam opini WTP secara virtual ini diberikan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unila Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes., mewakili KAP Hari Purnomo dan Jaswadi, kepada Rektor Unila Prof. Dr. Karomani, M.Si., di ruang sidang utama lantai 2 Gedung Rektorat, Jumat sore, 28 Mei 2021.

“Semoga laporan audit untuk tahun 2020, yang alhamdulillah tetap Wajar Tanpa Pengecualian akan semakin memperbaiki tata kelola keuangan Unila ke depannya,” ucap Dr. Jaswadi, Ak., CA., C.P.A., selaku managing partner dalam sambutannya secara virtual.

Rektor Unila Prof. Karomani mengucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak khususnya warek BUK Unila dan jajaran, serta KAP Hari Purnomo dan Jaswadi.

“Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Hari, betul-betul Unila sudah on the track pengelolaan keuangannya, sudah clear and clean. Sebagai rektor saya tentu senang dan mengucapkan selamat kepada wakil rektor bidang umum dan keuangan, dan khususnya kepala biro kita,” kata Prof. Karomani.(*)