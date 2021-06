Honda Luncurkan All New CB150R Streetfire Secara Virtual

Setelah diperkenalkan ke awak media melalui pressconference, peluncuran Honda All New CB150R Streetfire dilakukan secara virtual dan sukses digelar melalui siaran secara live melalui official media sosial resmi Tunas Honda Lampung Instagram @hondaloverlampung, Sabtu (29/5) mulai pukul 16.00 - 17.00 wib.

Dengan penuh antusias para hondalovers menyaksikan perkenalan dari produk terbaru Honda ini secara live dengan tampilan desain baru yang semakin massive dan agresif layaknya motor big bike.

Acara live ini sangat meriah dengan penampilan special dari beberapa talent dan band lokal Lampung, diantaranya : Rizy Band, ada juga DJ Wyana, dengan dipandu oleh MC Shinta Clara dan Ikram Afro.

Semakin luar biasa saat peresmian secara virtual All New Honda CB150R Streetfire oleh management Tunas Honda Lampung. Talkshow bersama komunitas Honda semakin menambah kemeriahan dengan berbincang-bincang singkat membahas komunitas Honda tentunya.

Bersama HOSFEL (Honda Streefire Lampung), membahas seputaran tentang keunggulan dan pengalaman menggunakan Honda CB150R Streetfire bersama bro Fajri serta informasi tentang cara bergabung bersama komunitas Honda.

Marketing Manager Tunas Honda Lampung, Radite Novandi Sandoso mengatakan virtual launching Honda All New CB150R Streetfire ini sekaligus menjawab penasaran masyarakat Lampung yang ingin melihat produk terbaru dari Honda dengan desain baru berkonsep seperti big bike yang lebih gagah dan kekar.

“Kami Honda selalu berupaya memberikan produk terbaik baik sepeda motor Honda yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya juga layanan yang terbaik bagi masyarakat dan konsumen” ungkap Radite.

Bersamaan dengan virtual launching Honda All New CB150R Streetfire, konsumen juga dapat mengunjungi Virtual Expo dengan mengakses di www.tunashondalampung-virtualexpo.com yang dikemas dengan berbagai promo serta program menarik yang berlangsung selama 10 hari di periode tanggal 29 Mei – 06 Juni 2021.

Perubahan terbaru pada All New CB150R Streetfire terlihat pada desain bodi yang lebih besar. Hal ini dicapai melalui berbagai ubahan desain di bagian depan seperti pada tangki bensin, shroud, serta undercowl pada varian special edition.

Ubahan ini dipadukan dengan tambahan fitur terbaik yang menambah kegagahan motor sport terlaris Honda ini, seperti inverted front suspension dan tapered handlebar terbaru yang menghadirkan kenyamanan berkendara harian maupun jarak jauh.

Tampilan full digital panel meter terbaru juga memberikan informasi lengkap untuk kebutuhan berkendara penggunanya. Pada pilihan varian Special Edition (SE), All New CB150R Streetfire disematkan warna Burnt Titanium pada bagian stang dan velg.

Selain itu, motor naked sport ini tampil semakin gagah dengan disematkannya undercowl pada bagian bawah motor. Terdapat juga logo 3D emblem pada bagian tangki bensin untuk memberikan kebanggaan lebih bagi pengendaranya.

All New CB150R Streetfire hadir dengan varian warna Macho Black dan Stinger Red Black yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Lampung Rp 29.920.000.

Untuk melengkapi pilihan berkendara penggunanya, All New CB150R Streetfire juga memiliki varian Special Edition (SE) yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Lampung Rp 30.920.500.

Varian Special Edition hadir dengan tiga varian warna matte yaitu Fury Matte Red, Raptor Matte Black, and Armored Matte Grey.(*)