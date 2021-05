Alasan Cinta Laura Tak Mau Beli Tas Mahal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Cinta Laura ungkap alasan tak mau beli tas mahal.

Cinta malah memilih untuk berhemat.

Cinta Laura bahkan mengaku jika mendaur ulang pakaiannya yang lama untuk dipakai kembali.

Selain itu, Cinta Laura memilih untuk tidak membeli barang-barang mahal. Alasannya pun mengejutkan.

"Misalnya ada harga tas 30 juta. Bayangkan berapa keluarga atau anak yang bisa sekolahkan dan aku beri makan dengan uang 30 juta. Dan aku beli tas 30 juta cuma untuk beli tas? Its no work it," ungkapnya dikutip Tribunnews pada kanal YouTube Gritte Agatha, Senin (31/5/2021).

Itu yang selalu Cinta pikirkan setiap kali berpikir untuk beli barang-barang mahal.

Bahkan saat ia berjalan-jalan di pusat perbelanjaan dan membeli baju harga di bawah satu juta, Cinta masih berpikir ulang.

Dirinya bahkan membayangkan jika membeli baju lima hingga sepuluh dengan harga itu, maka sudah mendekati gaji asisten rumah tangga dan supirnya di rumah.

Bukan berarti Cinta tidak menyukai barang-barang mahal dan bermerek. Hanya saja sejak kecil ia mengaku sudah diajarkan oleh orangtuanya untuk melihat dari perspektif yang luas.

