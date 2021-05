N'Golo Kante Tampil Cemerlang di Final Liga Champions, Chelsea Sodorkan Kontrak Baru

Carl Recine - Pool / Getty Images via AFP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aksi cemerlang gelandang N'Golo Kante di Final Liga Champions 2021 turut memengaruhi masa depannya. Chelsea menyodorkan kontrak baru untuk Kante.

Dikutip Sportsmole, Senin (31/5/2021), The Blues dilaporkan menawarkan NGolo Kante kontrak baru yang berdurasi jangka panjang.

Kontrak ini kabarnya akan diberikan dalam beberapa minggu mendatang.

Kante tengah menikmati musim luar biasa lainnya bersama Chelsea.

Satu di antara aksi gemilangnya di musim 2020-2021 bisa terlihat dalam final Liga Champions 2020-2021.

Menghadapi Manchester City, di Stadion Do Dragao, Porto, Portugal, Minggu 30 Mei 2021 dini hari WIB, Kante menjadi man of the match seusai mengantar Chelsea angkat trofi juara.

Chelsea menyudahi laga dengan kemenangan 1-0 lewat gol Kai Havertz.

N'Golo Kante, pemain asal Prancis, banjir pujian setelah membawa Chelsea juara Liga Champions musim 2020-2021. (kompas.com)

Kante tampil apik dalam membantu skuad Chelsea membangun serangan dengan terus memberi umpan demi umpan.

Dalam laga itu, Kante juga bermain pul selama 90 menit tampil begitu solid di lini tengah Chelsea.

Gelandang asal Prancis itu kerap mematikan pergerakan lawan yang hendak melancarkan serangan ke gawang Chelsea.

