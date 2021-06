HASIL Basket NBA, Westbrook Catat Sejarah, Wizards Paksa 76ers Mainkan Game 5

Ilustrasi. Simak berikut ini hasil basket NBA antara Washington Wizards vs Philadelphia 76ers yang dimenangkan Russell Westbrook dkk dengan skor 122-114.

Stephen Gosling / NBAE / Getty Images via AFP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak berikut ini hasil basket NBA antara Washington Wizards vs Philadelphia 76ers yang dimenangkan Russell Westbrook dkk dengan skor 122-114.

Adapun jadwal basket NBA antara Wizards vs 76ers dalam game keempat babak playoff wilayah Timur itu berlangsung di Capital One Arena, Washington DC, Selasa (1/6/2021) WIB.

Wizards memaksa 76ers memainkan pertandingan kelima dalam sistem best of seven, setelah berhasil memenangkan laga di babak keempat.

Philadelphia 76ers kehilangan sang center, Joel Embiid, karena cedera lutut pada kuarter pertama game 4 dari seri best-of-seven melawan Washington Wizards.

Di sisi lain, Wizards mampu memanfaatkan ketidakhadiran Embiid untuk meraih kemenangan 122-114 dan memperpanjang seri ke game 5.

Sementara Bradley Beal tampil di level tinggi, seperti yang dia lakukan sepanjang seri.

Bradley akhirnya menerima beberapa dukungan di ujung ofensif, karena Washington memiliki tujuh pemain, termasuk seluruh lima pemain awal mereka, mencetak angka ganda.

Philadelphia mampu menahan Washington di babak pertama untuk memimpin satu poin hingga turun minum, tetapi Wizards yang mengambil kendali sejak saat itu.

Dengan kemenangan tersebut, seri ini akan beralih kembali ke Philadelphia untuk game 5, karena pertarungan itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis (3/6/2021) pagi di Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat.