NGolo Kante Pasca Chelsea Menang Liga Champions, Tuai Pujian Tak Pernah Sebut Dirinya Hebat 

TRIBUNLAMPUNG.O.ID - NGolo Kante tuai pujian setelah Chelsea menang Liga Champions atas Manchester City.

Pemain internasional Prancis menghasilkan penampilan Man of the Match yang menakjubkan di Estadio do Dragao di Porto untuk mengandaskan ambisi juara Liga Premier Man City bersama Pep Guardiola meraih tropi kuping.besar.

Kante, yang juga dinobatkan sebagai Pemain Terbaik UEFA di kedua pertandingan semi-final Chelsea melawan Real Madrid, dipuji para penggemar dan pakar karena kemampuannya di lini tengah.

Tidak diragukan Kante layak diakui sebagai salah satu gelandang terbaik di generasinya setelah pencapaian terakhirnya.

Pemain berusia 30 tahun itu memainkan peran penting dalam kemenangan luar biasa Leicester City gelar Liga Premier 2016 sebelum segera menetap di Chelsea.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Fulham vs Chelsea, Terkena Akumulasi Kartu NGolo Kante Harus Absen

Sejak bergabung dengan The Blues, Kante memenangkan gelar liga lainnya, Piala FA, Liga Europa, dan sekarang Liga Champions.

Sementara di level internasional, Kante membantu Prancis menjadi juara dunia untuk kedua kalinya pada 2018.

N'Golo Kante, pemain asal Prancis, banjir pujian setelah membawa Chelsea juara Liga Champions musim 2020-2021. (kompas.com)

Selain kesuksesannya di lapangan, kerendahan hati Kante yang membuatnya menjadi pemain sepak bola yang dicintai secara universal.

Anda tidak akan menemukan banyak, jika ada orang dengan kata-kata buruk untuk dikatakan tentang bintang kelahiran Paris yang sederhana.

Berikut petikan Wawancara Kante setelah memenangkan Liga Champions dikutip dari givemesport.com.

Baca juga: Chelsea Juara Liga Champions 2021, Video Thomas Tuchel Rayakan di Ruang Ganti Viral