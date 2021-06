Profil TXT, Boy Grup Kpop yang Akan Segera Comeback

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Inilah profil TXT, boygroup Kpop yang akan segera comeback online pada Senin (31/5/2021) pukul 18.00 KST atau sekitar pukul 20.00 WIB malam ini.

Bagi kamu pencinta musik Kpop, tentu tak akan asing dengan boy grup TXT.

TXT atau Tomorrow X Together (dibaca: tomorrow by together) adalah boy grup asal Korea Selatan, asuhan BigHit Entertainment.

Terdiri dari lima orang, member TXT antara lain, Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, dan Hueningkai.

Pertama kali debut pada 4 Maret 2019, grup ini membawakan album EP bertajuk The Dream Chapter: Star.

Fans mereka disebut disebut dengan MOA (Moments of Alwaysness).

Terbentuknya TXT ini didasari dengan keinginan BigHit Entertainment untuk membentuk boy grup baru setelah terakhir kali membentuk BTS pada 2013.

Ilustrasi boygrup TXT. Simak profil TXT, boy grup yang akan segera comeback ((Soompi))

Hingga pada 10 Januari 2019, member TXT satu persatu dikenalkan ke publik.

Tak lama, mereka meluncurkan musik video single mereka yang berjudul Crown.

Beruntung, rupanya single tersebut berhasil disukai pencinta musik Kpop bahkan sampai memecahkan rekor sebagai musik video yang paling banyak ditonton selama 24 jam dirilis.

