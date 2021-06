Jadwal Film CGV Cinemas Transmart Lampung Rabu 2 Juni 2021: The Conjuring dan A Quite Place Part 2

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Bagi yang suka menonton film di bioskop, berikut adalah jadwal film terbaru CGV Cinemas Transmart Lampung, Rabu 2 Juni 2021.

1. The Conjuring : The Devil Made Me Do It

Tayang pukul : 10.30, 11.00, 13.20, 12.00, 14.20, 15.40, 16.40, 18.00, dan 19.00

Film ini merupakan kisah mengerikan tentang teror, pembunuhan, dan kejahatan yang tidak diketahui sebelumnya.

Kisah mengejutkan bahkan dialami oleh keluarga Ed dan Lorraine Warren

Salah satu kasus paling sensasional dari arsip penyelidikan mereka dimulai dengan pertarungan untuk jiwa seorang anak laki-laki, kemudian membawa mereka kepada sesuatu yang belum pernah mereka lihat dan alami sebelumnya.

2. A Quite Place Part 2

Tayang pukul 11.30, 12,50, 13.45, 15.00, 16.00, 17.05, 18.20, dan 19.10

( Tribunlampung.co.id / Jelita Dini Kinanti )