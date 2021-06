Harga Minyak Goreng dan Telur Tinggi di Pasar Talang Padang Tanggamus

Harga telur ayam ras kini Rp 25.000 per kg yang termasuk tinggi dan telur ayam kampung Rp 2.500 per butir

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Harga minyak goreng dan telur ayam mengalami kenaikan saat ini di Pasar Talang Padang.

Menurut Panut salah satu pedagang di Pasar Talang Padang, untuk minyak goreng curah kini dijual Rp 15.000 per kg dari sebelumnya Rp 14.000 per kg.

Sedangkan harga minyak goreng kemasan minimal Rp 14.000 namun tidak sampai satu kilogram.

Selanjutnya untuk harga telur ayam ras juga mengalami kenaikan, kini jadi Rp 25.000 per kg, dari harga sebelumnya Rp 24.000 per kg. Serta telur ayam kampung yang tetap Rp 2.500 per butir.

"Naiknya dari agen, dari sana sudah naik ya ikuti naik juga. Naiknya tidak tinggi tapi ya tetap naik," kata Panut.

Ia mengaku, tanda kenaikan mulai terjadi usia Idul Fitri 144 H lalu. Apabila saat itu ada kenaikan termasuk wajar. Sebab pembelian juga meningkat. Namun saat ini pembelian sudah turun harga tetap naik.

Panut mengaku, saat ini hanya minyak goreng dan telur saja yang harganya terus naik perlahan. Sedangkan harga lainnya sudah turun dan tidak naik lagi.

Seperti beras yang masih antara Rp 10.000-Rp 13.000 per kg, gula pasir Rp 14.000 per kg, gula merah Rp 15.000 per kg, tepung terigu Rp 7.000 per kg, tepung aci Rp 10.000 per kg, dan mentega minimal Rp 5.000 per sachet.

Sedangkan harga sayuran dalam pekan ini pun cenderung mengalami kenaikan, sepeti cabai merah yang kini Rp 30.000 naik dari Rp 25.000 per kg. Cabai rawit naik jadi Rp 35.000 dari Rp 30.000 per kg.

Selanjutnya bawang merah Rp 30.000 dari Rp 25.000 per kg, tomat Rp 7.000 dari Rp 5.000 per kg, rampai Rp 12.000 dari Rp 7.000 per kg, wortel Rp 10.000 dari Rp 6.000 per kg.

Lantas timun Rp 6.000 dari Rp 4.000 per kg, buncis Rp 12.000 dari Rp 10.000 per kg, kol Rp 7.000 per kg, terong Rp 7.000 dari Rp 5.000 per kg, pare Rp 7.000 dari Rp 5.000 per kg, kacang panjang Rp 5.000 dari Rp 3.500 per ikat.

Kemudian labu Rp 5.000 dari Rp 4.000 per kg, sawi Rp 7.000 dari Rp 5.000 per kg, luncang Rp 25.000 dari Rp 15.000 per kg, dan seledri yang tertinggi jadi Rp 50.000 dari Rp 25.000 per kg.

Harga sayuran yang turun yakni bayam jadi Rp 2.000 dari Rp 2.500 per ikat, kangkung Rp 2.000 dari Rp 2.500 per ikat.

Sedangkan harga yang tidak alami perubahan yakni bawang putih yang tetap Rp 25.000 per kg, tauge Rp 12.000 per kg, kelapa Rp 7.000 per gandeng, daun singkong Rp 2.000 per ikat dan kentang yang masih tinggi yakni Rp 14.000 per kg. (tri yulianto)