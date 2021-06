Nindy Ayunda Bongkar Perilaku Aneh Mantan Ayah Mertua ke Karyawannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Nindy Ayunda ungkap aib eks mertua yang ternyata berperilaku genit ke karyawan.

Impian penyanyi Nindy Ayunda untuk bisa hidup tenang dan nyaman tanpa berhubungan lagi dengan keluarga eks suaminya tampaknya harus kandas.

Hal itu keluarga Askara Parasady Harsono, mantan suaminya itu kembali mengusiknya hingga membuat Nindya Ayunda geram.

Kesal karena kehidupannya kembali diusik, hal tersebut membuat Nindy Ayunda ungkap aib eks mertua di media sosialnya.

Mulanya ia hanya membeberkan aib Askara Harsono, yang disebut sudah memiliki tabiat buruk sejak masih bersekolah di sekolah menengah.

Baca juga: Nindy Ayunda Bongkar Aib Mantan Suami karena Kesal Diusik

Rupanya ceritanya tersebut mengundang reaksi dan cerita dari netizen yang juga pernah bersinggungan dengan keluarga mantan suaminya itu.

Salah seorang netizen yang mengaku pernah menjadi karyawan ayah Askara Harsono itu mengaku kepada Nindy Ayunda kerap mendapatkan perlakuan genit dari sang eks mertua.

Ilustrasi unggahan Instagram Story Nindy Ayunda. Nindy Ayunda ungkap aib eks mertua, sebut berperilaku genit ke karyawan (Instagram/@nindyayunda)

Hal tersebut Nindy Ayunda tampilkan di dalam Instagram Story pribadi miliknya, Minggu (6/6/2021) lalu.

"Aku gak mau judge kak Aska sih karena gak kenal, but please for the first time I saw your snapgram about him and his family, kelakuannya hampir sama kayak papanya, aku mantan karyawan di sana," tulis seorang warganet melalui DM Instagram.

Awalnya warganet itu mengaku pada Nindy Ayunda tak takut dengan persepsi orang lain yang sempat mengkhawatirkan dirinya lantaran masuk kantor tersebut lantaran dibantu oleh eks mertua Nindy Ayunda.

Baca juga: Nindy Ayunda Ungkap Sempat Alami KDRT, Gugatan Cerai Dikabulkan