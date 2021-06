Polres Tuba Gelar Operasi Bina Waspada Krakatau 2021, Catat Tanggal dan Sasarannya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah hukumnya, Polres Tulangbawang dan Polsek jajaran menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan sandi Operasi Bina Waspada Krakatau 2021.

"Operasi Bina Waspada Krakatau 2021 ini akan berlangsung selama 12 hari, terhitung mulai tanggal 07 Juni sampai dengan 18 Juni 2021," ujar Kapolres Tulangbawang AKBP Andy Siswantoro, saat memimpin Latihan Pra Operasi di Gedung Serba Guna (GSG) Wira Satya Mapolres setempat, Senin (07/06).

Operasi Bina Waspada Krakatau 2021 ini mengedepankan kegiatan pembinaan dan penyuluhan (binluh) yang didukung dengan kegiatan deteksi dan bantuan operasi.

Kapolres menjelaskan, adapun yang menjadi sasarannya yakni melakukan binluh terhadap orang atau kelompok yang diduga berpotensi radikal yang ada di wilayah hukum Polres Tulangbawang.

"Ada 15 target operasi (TO) yang telah ditetapkan pada Operasi Bina Waspada Krakatau 2021, terdiri dari 5 TO orang, 7 TO tempat dan 3 TO kegiatan," papar Andy.

Kapolres menambahkan, ada dua tujuan dari pelaksanaan operasi kepolisian ini.

Pertama, meniadakan atau meminimalkan terhadap paham radikalisme di seluruh wilayah hukum Polres Tulangbawang khususnya dan Polda Lampung umumnya.

Kedua, terbangunnya kondisi masyarakat dalam mencegah dan menangkal segala bentuk paham radikalisme.

Karenanya, kepada seluruh personel yang nantinya terlibat langsung dalam pelaksanaan Operasi Bina Waspada Krakatau 2021 ini, dapat melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh serta tidak underestimate.

"Ingat, saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung, untuk itu tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan (prokes) yang berlaku," tandas mantan Kapolres Way Kanan ini. (endra)