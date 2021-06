Gol Kungfu Soccer Romelu Lukaku saat Belgia vs Kroasia

Bruno Fahy / Belga / AFP

Ilustrasi. Jelang jadwal pembukaan Euro 2021, sejumlah negara memainkan laga uji coba, satu di antaranya adalah pertandingan Belgia vs Kroasia. Di laga tersebut, striker Belgia, Romelu Lukaku cetak gol ala Kungfu Soccer. Adapun laga uji coba jelang jadwal Euro 2021 antara Belgia vs Kroasia itu telah berlangsung di Stadion Roi Baoudoin, Brussels, pada Minggu (6/6/2021) atau Senin dini hari WIB. Semua pertandingan jelang Euro 2021 dapat disaksikan via link live streaming Euro 2021 di link live streaming Mola TV dan RCTI.